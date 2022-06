Hofreiter leitet Ausschuss mit Kind auf Schoß - ein starkes Symbol?

Hofreiter mit Kind: Gemischte Reaktionen im Netz

Viele Userinnen und User lobten Hofreiter dafür, sein Kind bei der Arbeit dabei zu haben. "Respekt!", schrieb etwa Twitter-Userin Olja. "Toller Mann" , schrieb User Gunnar. Userin Leonie begrüßte, dass Hofreiter mit gutem Beispiel vorangehe. "Kinder sind nicht nur 'Mamasache'."

Andere hingegen kritisierten den Grünen-Abgeordneten. "Geht gar nicht" , kommentierte Twitter-User MeinStandpunkt. "Muss man immer alles vereinen" , schrieb User Björn Ellensohn. Und User Coach Mischa kritisierte, dass Hofreiter nur Werbung in eigener Sache machen wolle:

Gleichstellungsforscherin Ute Klammer von der Universität Duisburg-Essen sieht den Fall mit geteiltem Auge, wie sie dem WDR sagt:

"Als Signal finde ich das in Ordnung. Aber es kann natürlich keine Dauerlösung sein." Ute Klammer, Gleichstellungsforscherin

Hofreiter mit Kind, der eine Ausschuss-Sitzung im Bundestag leitet, das sei ein "Signal, dass wir Menschen als Ganzes mit ihren familiären Bedingungen in der Erwerbsarbeit wahrnehmen müssen" , so Klammer. "Aber das kann nicht der Normalfall sein." In der Regel sei ein Kind ein viel zu großer Ablenkungsfaktor - nicht nur für das Elternteil, sondern auch für die anderen im Raum.

Arbeit kann darunter leiden

Professorin Ute Klammer

Es könne natürlich immer mal vorkommen, dass die Betreuung nicht gewährleistet ist und das Kind dann dabei sein muss, so Klammer. Wäre das aber häufig so, würde die Arbeit darunter leiden.

Wichtig sei daher unter anderem "eine verlässliche öffentliche Kinderbetreung" . Die sei häufig nicht gewähleistet - beispielsweise dann, wenn Kita-Gruppen wegen kranken Personals schließen müssen. "Das kann für erwerbsfähige Mütter der Todesstoß sein" , so die Professorin.

Ute Klammer: Häufig hapert es in den Unternehmen

Insgesamt sei Deutschland zwar schon recht weit, was gesetzliche Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. So nennt sie etwa die Elternzeit, die Brückenteilzeit oder die Familienpflegezeit. Häufig hapere es jedoch vor allem bei der Umsetzung in den Unternehmen.

"Die Betriebe stehen vor enormen Herausforderungen." Was man dabei beobachte: Viele Firmen-Leitungen stellten sich gerne als familienfreundlich dar. Die Probleme würden aber oft im mittleren Managemant auftreten - zum Beispiel dann, wenn ein Chef die Kinderkrankentage einer Mitarbeiterin als mangelnde Leistungsbereitschaft interpretiere, so Klammer. Da liege in der Führungskultur noch vieles im Argen.

Mit Kind im Parlament: Hofreiter, Creasy, Ardern

Anton Hofreiter hat sein Kind übrigens nicht zum ersten Mal in den Bundestag mitgebracht. Schon früher fuhr er seinen Sohn mit dem Kinderwagen durch die Flure des Parlaments.

Und weltweit gibt es auch andere bekannte Fälle: So brachte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern 2018 ihr Baby zur UN-Vollversammlung mit. 2021 folgte ihr die britische Politikerin Stella Creasy. Sie brachte ihren Sohn mit zu einer Debatte im Unterhaus - und wurde dafür ermahnt.