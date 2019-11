Roadtrip mit Tourette: Hörspielpreis für WDR

Das Doku-Hörspiel "Chinchilla Arschloch, waswas" von Helgard Haug und Thilo Guschas ist am Samstag (09.11.2019) in Karlsruhe mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet worden. Die WDR -Produktion erzählt von der Reise des am Tourette-Syndrom erkrankten Vaters Christian und seiner Tochter Phillis in einem Campingbus durch Deutschland.