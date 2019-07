Uli Hoeneß will Ämter beim FC Bayern abgeben

Zurück bleibt eine einmalige Erfolgsgeschichte – und eine große Lücke, die Medienberichten zufolge der frühere adidas-Chef Herbert Hainer füllen soll.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nach der ersten Meldung der "Bild" -Zeitung am Dienstagabend (23.07.2019) gab es zunächst keine Bestätigung – aber auch kein Dementi. Entsprechend zurückhaltend äußern sich die Bayern-Fußballer. "Er ist schon die prägende Figur gewesen in zig Jahrzehnten. Das ist einmalig" , sagte der Ex-Schalker und Ex-Bochumer Leon Goretzka dem Bayerischen Rundfunk, ehe er noch rasch hinzufügte: "Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich denke, ich warte erstmal, bis er das persönlich meldet."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Unterdessen äußerte sich Hoeneß am Mittwoch (24.07.2019) im Fußball-Fachmagazin "Kicker" : "Am 29. August werde ich dem Aufsichtsrat meine Entscheidung mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung." Also erneut weder Dementi noch Bestätigung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Übrigens: Uli Hoeneß war ja schon mal weg. Wir würden auf jeden Fall seine unterhaltsamen Auftritte bei Bayern-Jahreshauptversammlungen vermissen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 24.07.2019, 12:09