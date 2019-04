Seinen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den Teilnehmern häufig "um Leute, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben." Doch auch in deren Herkunftsländern könne man nicht "in der Landschaft rumschießen oder auf vielbefahrenen Autobahnen Feste feiern."

Sollte das "relativ neue Phänomen" nicht in den Griff zu bekommen sein, schließt Reul nicht aus, schärfere Maßnahmen zu ergreifen - bis hin zum Führerscheinentzug wegen charakterlicher Nicht-Eignung zum Führen eines Fahrzeugs.

Tatsächlich waren die Vorfälle am Osterwochenende teilweise gravierend. Bei Gladbeck blockierten Zeugen zufolge rund 50 Fahrzeuge die A52 . Hochzeitsgäste fackelten dabei Pyrotechnik ab und beleidigten Fahrer, die wegen ihnen im Stau standen.

Mehr Einsätze als Anzeigen

Laut Polizei Recklinghausen fuhr die Kolonne von der A52 auf die Bundesstraße 224 ab - und verschwand. So blieb es in diesem wie in vielen anderen Fällen bei Zeugenaussagen. Denn als die Polizei anrückte, war schon alles vorbei. So stehen auf der Liste des Innenministeriums wesentlich mehr Einsätze als Anzeigen.

In Langenfeld blockierten 25 Autos eine Kreuzung, in Witten waren es fünf. In Köln-Mülheim zählte die Polizei 50 Zweite-Reihe-Parker, die laut Deutscher Presse-Agentur Gäste einer türkischen Hochzeit waren.

Autorennen zur Hochzeit