Valentinstag, der persönliche Jahrestag oder auch eine Schnapszahl: Besondere Termine zum Heiraten gibt es viele - und im September gleich zwei davon.

" Das sind einfach die beliebteren Termine ", so eine Sprecherin des Standesamts in Köln. Allein für den 9. September stünden 16 Eheschließungen auf dem Plan. Noch beliebter scheint der 19.09.2019 zu sein: Dort wollen 34 Paare ihre Liebe besiegeln.