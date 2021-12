Flutkatastrophe: Reul lehnte Krisenstab trotz interner Empfehlung ab

Die umstrittenen Entscheidungen im Innenministerium

Am Mittwoch, den 14. Juli 2021 begann die Flutkatastrophe in NRW . Schon vorher lagen konkrete Warnungen des Deutschen Wetterdienstes und des Europäischen Hochwasserwarnsystems EFAS vor. Aber erst am Morgen des 15. Juli - Altena, Hagen, Stolberg und Teile des Kreises Euskirchen standen bereits unter Wasser - trat im Innenministerium eine sogenannten "Koordinierungsgruppe" zusammen.

Innenminister Reul widersetzte sich Katastrophen-Erlass

"Das war ein Instrument, ein Organ, was so gar nicht vorgesehen ist", räumt Innenminister Reul im Interview mit dem WDR -Magazin Westpol ein. Man habe externe Fachleute, etwa ein Telekommunikations-unternehmen und Netzbetreiber eingebunden. "Das war sehr klug und sehr wichtig, weil wir ganz konkrete Entscheidungen treffen konnten", sagt Reul.

Die unteren Ebenen, also Bezirksregierungen, Landkreise und Städte, hatte das Innenministerium dagegen nach eigener Darstellung bereits am Nachmittag des 14. Juli alarmiert. Sie sollten ihre Krisenstäbe aktivieren. Herbert Reul selbst verzichtete darauf.

Dokumente zeigen: Mitarbeiter regten Krisenstab an

Dabei schreibt ein Erlass aus seinem Haus die Bildung eines Krisenstabs vor, "wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses ein über das gewöhnliche Maß hinaus gehender hoher Koordinations- und Entscheidungsbedarf besteht. Das ist insbesondere bei Großeinsatzlagen, sich anbahnenden oder bereits eingetretenen Katastrophen der Fall."

Laschet war in Krisenstabs-Entscheidung eingebunden

Dem WDR -Magazin Westpol liegen Dokumente aus dem Innenministerium vor, die zeigen: Ein leitendes Mitglied der sogenannten Koordinierungsgruppe hatte nach der ersten Sitzung angeregt, dem Ministerpräsidenten die Aktivierung des Krisenstabs vorzuschlagen. Reul bestätigte dem WDR , darüber auch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet ( CDU ) gesprochen zu haben.

"Ist der Krisenstab damit in Zukunft überflüssig?"

Doch gemeinsam sei man zu einer anderen Einschätzung gekommen. "Wir waren uns einig, dass wir keinen großen Krisenstab brauchen" , sagt Reul. Die Koordinierungsgruppe habe schließlich schon gearbeitet. "Es wäre dumm gewesen, die Arbeit zu unterbrechen ", rechtfertigt sich Reul.