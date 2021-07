Wie geht es den Kindern nach der Hochwasser-Katastrophe?

Jugendliche doppelt gestresst

Kinder haben schlimme Bilder gesehen

Schwieriger ist die Situation für Jugendliche. In der Pubertät ohnehin " grundgestresst ", fehle ihnen jetzt komplett die Möglichkeit, Normalität und Verlässlichkeit wiederzufinden - in dieser Lebensphase besonders wichtig. "U nd das, nachdem bereits ein Jahr lang nichts mehr normal war". Selbst der doofe Lehrer in der Schule wäre jetzt hilfreich - weil er Verlässlichkeit bedeuten würde.

Andererseits: Wenn betroffene Jugendliche jetzt die Chance bekommen, in ihrem zerstörten Heimatort mit anzupacken und dabei erleben, dass ihnen etwas gelingt, dann könnten sie daran wachsen. " Langfristig kann das eine enorme Stärkung sein ."

Vernetzung von Hilfsangeboten fehlt

Entscheidend bei alledem seien jetzt zwei Aspekte, sagt der Pfarrer: Zum einen müssten Kinder und Jugendliche jetzt schnell so viel Normalität wie eben möglich wiedererlangen. Zum anderen bräuchten Eltern in den Katastrophengebieten jetzt und weiterhin Unterstützung für den Umgang mit ihren Kindern. Beratungsstellen und Akteure - wie Therapeuten, Erzieherinnen, Vertrauenslehrer, Elternabende - gebe es in ganz NRW, sagt er - " aber es fehlt die Koordination, um diese Angebote mit den Bedürftigen zu vernetzen, es fehlt jemand, der jetzt die nötigen Strukturen dafür schafft" .

Stand: 21.07.2021, 12:47