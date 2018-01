WDR: Ist die Hochwasser-Lage so glimpflich ausgegangen, weil der Wasserstand relativ niedrig war oder weil man so gut vorbereitet war?

Georg Johann: Beides. Das Rhein-Hochwasser von vergangener Woche war relativ klein. Ein solches Hochwasser hat eine Wahrscheinlichkeit, dass es alle zwei bis fünf Jahre kommt. Es hat eine Dimension, die von den Behörden routiniert abgearbeitet werden kann.

Das Hochwasser fiel nach Neujahr in eine mediale Pause, darum hat es eine solche Aufmerksamkeit bekommen. Es war nicht so schlimm wie die Starkregen-Ereignisse, die wir in den vergangenen Jahren hatten.