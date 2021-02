Hochwasser am Rhein: Heute Höchststand erwartet

Hauptgrund für das Hochwasser ist die Taulage

Ein Hauptproblem ist die Taulage, also das Schmelzwasser, das in die Flüsse fließt, und dazu regnet es in Baden-Württemberg auch weiter. Auch in NRW rechnen die WDR-Wetterexperten bis Mitte kommender Woche wieder mit Dauerregen - vor allem im Süden und im Westen. Besorgniserregende Entwicklungen würden jedoch nicht erwartet, sagt der Leiter des Hochwasserinformationsdienstes des Landesumweltamtes (Lanuv), Bernd Mehlig.

An den kleineren Flüssen in NRW hat sich durch die abklingenden Niederschläge die Hochwasserlage bereits beruhigt. An der Rur in der Eifel stagnieren die Wasserstände oder gehen leicht zurück. Einige Talsperren haben sich aber stark gefüllt - daher muss Wasser abgelassen werden. Vom Staubecken Heimbach beispielsweise werden 40.000 Liter pro Sekunde in die Rur entlassen.