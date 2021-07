Soforthilfen: Was können Hochwasser-Betroffene wo beantragen?

Der Bund hat für die in Notlage geratenen Menschen der Hochwasser-Katastrophe bereits 300 Millionen Euro an Soforthilfe in Aussicht gestellt. Aber es gibt auch finanzielle Unterstützung in manchen Kommunen. Was gibt es wo? Und wie kommt man schnell an Versicherungsleistungen?

Welche ersten Soforthilfen können Betroffene wo beantragen?

Vielerorts gibt es Spendenkonten - auch überregionale. Oft ist die Auszahlung aber noch nicht geregelt. Hier eine kleine Auswahl an finanziellen Hilfen vor Ort:

Erftstadt: Betroffene aus dem Stadtteil Blessem können weiterhin städtische Soforthilfe erhalten, wie Stadt am Montag mitteilte. Zunächst galt das Angebot auch für Menschen aus anderen Stadtteilen. Bislang wurden mehr als 600.000 Euro ausgezahlt. Der Antrag lässt sich im Rathaus Erftstadt beim Amt für Soziales stellen.

Auch Solingen-Unterburg hat es schwer getroffen.

Solingen: Auf das Spendenkonto der Gerd-Kaimer-Stiftung sind bereits mehr als 100.000 Euro eingegangen, wie die Stadt am Montag mitteilte. Es könne " wohl schon in dieser Woche mit der Auszahlung erster, kleinerer Summen begonnen werden ". Antragsformulare für Hilfen bis zu 3.000 Euro gibt es noch bis Mittwoch im Bauwagen der Stabsstelle Bürgerbeteiligung im Ortsteil Unterburg. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an hochwasserhilfe@solingen.de und telefonisch unter 0212/14912230.

Kreis Heinsberg: Auch hier können Betroffene auf Spendengeld hoffen. Eingesammelt wird es vom Verein "HS - ein Kreis hilft". Einen Antrag brauchen Betroffene aber nicht stellen, wie ein Sprecher des Kreises dem WDR mitteilte. Die Kommunen würden die Schäden begutachten und dem Verein dann mitteilen, wo welcher Bedarf besteht.

Darüber hinaus gibt es auch andere finanzielle Hilfen. Die Sparkasse Leverkusen bietet zum Beispiel einen Soforthilfekredit zum " Selbstkostenpreis " an. Und die Vonovia bietet Betroffenen aus Eschweiler, Bonn, Leverkusen und Köln einen Monat lang mietfreies Wohnen in einer sofort verfügbaren Wohnung an.

Hilfsangebote finden Betroffene auch über die Aktion "Der Westen hält zusammen - WDR hilft helfen".