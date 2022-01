Flut-Katastrophe: Unwetter-Info hat die Städte nie erreicht

Fakt ist: Die Behörden waren im Vorfeld von Tief "Bernd" mit der Bewertung der Wetterdaten allein gelassen. Eine Hilfestellung durch einen hydrologischen Lagebericht des Landes ist nie zu ihnen durchgedrungen. Und an dieser Lücke in der Meldekette hat sich bis heute nichts geändert. Nur eines: Seit August ist das Innenministerium in den Verteiler des LANUV aufgenommen, also die Behörde, bei der eigentlich schon während der Katastrophe alle Informationen hätten zusammenlaufen sollen.

Stand: 29.01.2022, 18:35