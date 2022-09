Mindestens zehn Tote bei Überschwemmungen in Italien

" Es war keine Wasserbombe, es war ein Tsunami ", beschrieb der Bürgermeister der Gemeinde Barbara in der Provinz Ancona, Riccardo Pasqualini, einem TV-Sender die plötzlichen Regenfälle am gestrigen Abend.

Nach Angaben des Zivilschutzes war Mittelitalien am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag von starken Regenfällen getroffen worden, Straßen und Häuser wurden überflutet und zahlreiche Autos fortgespült. Laut der Zeitung "Corriere della Sera" fielen binnen zwei Stunden 400 Millimeter Regen, so viel wie normalerweise in sechs Monaten.

Wasser stand hüfthoch

Viele der Feuerwehrleute wateten in überschwemmten Straßen durch hüfthohes Wasser, während andere versuchten, Überlebende von Schlauchbooten aus zu bergen. " Es war beängstigend, weil alles sehr schnell ging ", berichtete eine 33-jährige Frau aus der überfluteten Kleinstadt Ostra. " Es war wie das Rauschen eines Wasserfalls. Man konnte hören, wie der Fluss über die Ufer trat. "

Überschwemmt: Straße in Senigallia

In mehreren Vierteln der Hafenstadt Ancona fielen Strom und Telefon aus, Schulen blieben geschlossen. Auf einem Video der Feuerwehr waren Einsatzkräfte in der Stadt Senigallia zu sehen, denen das Wasser bis zur Taille reichte. Mit einem Schlauchboot suchten sie die Stadt nach Menschen in Not ab. Autos wurden von der Strömung mitgerissen oder unter Schlammlawinen begraben.