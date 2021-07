Helfer-Stau im Hochwassergebiet: Plötzlich sind es zu viele

" Die Helfer kommen zu Tausenden ", sagt ein Sprecher im Pressezentrum Hochwasser Ahr. Am Samstag sind die Zufahrtstraßen zu den besonders betroffenen Orten hoffnungslos verstopft. Anreisende Helferinnen und Helfer werden bereits aufgefordert, den Bereich " zeitnah zu verlassen " und das Krisengebiet Ahr in den nächsten Tagen nicht aufzusuchen. Shuttle-Busse bringen Helfer wieder zurück. Im Ahrtal warnt die Polizei am Samstag eindringlich: " Kommen Sie nicht! "

Die Situation in den vom Hochwasser zerstörten Orten ist im Moment offenbar mehr als chaotisch. Baumaschinen und Rettungsfahrzeuge stecken fest, viele Freiwillige sind mit eigenen Geräten und Werkzeugen angerückt und wissen nun nicht, wo sie anfangen sollen. " Ganze Fuhrparks an schwerem Gerät sind hier versammelt ", berichtet ein freiwilliger Helfer dem WDR aus dem Ahrtal, daneben stünden palettenweise Hilfsgüter mit Windeln, Getränken oder anderen Spendengütern.

" Lieber noch ein paar Tage warten "

Private Helfer versammeln sich an einer Straße