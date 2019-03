Dauerregen sorgt für Überschwemmungen

Demontierte Parkautomaten, 500 Sandsäcke

Im sauerländischen Altena lag der Pegelstand der Lenne am Samstagmorgen bei 2,60 Meter. Das Wasser floss auf die anliegende Lenneuferstraße. Autofahrer mussten ihre Wagen umparken. Die Stadt demontierte Parkautomaten. Rund 500 Sandsäcke wurden laut Feuerwehr vorsorglich befüllt und aufgestellt, falls das Wasser steigen sollte.

Autobesitzer per Radioaufruf informiert

Wegen einer drohenden Überschwemmung musste in Solingen ein Parkplatz an der Wupper mit 60 Autos geräumt werden. Die Besitzer seien über Radio aufgerufen worden, ihre Wagen zu entfernen, sagte ein Sprecher der Solinger Feuerwehr. Einige mussten mithilfe der Polizei ausfindig gemacht werden. Bis zu 30 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Der Parkplatz liegt am Fuße der Schloss Burg an der Wupper, dort, wo der Eschbach in den Fluss fließt. Aufgrund des seit Tagen anhaltenden heftigen Regens drohe die Wupper über die Ufer zu treten, sagte der Sprecher. Wohnhäuser seien momentan nicht betroffen.

Fußball-Duell fällt ins Wasser