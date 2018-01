Gefährliches Treibgut

Ähnlich ist die Lage in Köln. Nach Einschätzung der Behörden werden die Aufräumarbeiten in der Domstadt ein bis zwei Wochen in Anspruch nehmen. Und sie beschränken sich nicht nur auf den trocknenden Boden. Im Rhein schwimmende Baumstämme zum Beispiel sind eine potenzielle Gefahr für die Schifffahrt. "Dicke Stämme können mit Schiffen kollidieren und ihre Schrauben beschädigen. Deshalb fischen wir sie aus dem Wasser" , sagte ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamts.

Auch Schwimmtonnen und Barken, die die Fahrrinne kennzeichen, müssten überprüft werden. Denn womöglich hat die Flut sie weggetrieben oder abgeknickt.

Reh im Rhein

Reh im Hochwasser

Unterdessen hielt lebendes "Treibgut" die Feuerwehr bei Emmerich stundenlang in Atem. Dort war ein Reh in den Rheinfluten entdeckt worden. Die Feuerwehr hatte jedoch keine Chance einzugreifen. Am Ende rettete sich das Tier mit letzter Kraft auf echtes Treibgut.

Stand: 09.01.2018, 16:54