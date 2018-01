Die letzten Hochwasser liefen nämlich nicht immer so glimpflich ab. So stieg der Rheinpegelstand in Köln an Heiligabend 1993 auf 10,24 Meter; in Bonn wurde der höchste Pegelstand des 20. Jahrhundert gemessen. Allein in Köln waren von dem Jahrhunderthochwasser über 100.000 Menschen betroffen.