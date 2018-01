Die Pegelstände entlang des Rheins sind in der Nacht zum Montag (08.01.2018) weiter gestiegen. In Köln lag die Marke um 13 Uhr bei 8,77 Metern, wie das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz angab. Dort ist das Flussbett besonders eng. In Düsseldorf stieg das Wasser den Angaben zufolge auf 8,29 Meter. In Bonn stagnierte der Pegelstand seit 8.00 Uhr bei 8,19 Meter.