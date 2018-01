In Köln stieg das Wasser am Sonntagmittag (07.01.2018) laut Hochwassermeldezentrum Rhein auf 8,49 Meter. In Düsseldorf, wo der Rhein breiter ist, kletterte der Pegelstand auf 7,94 Meter. In Bonn zeigte der Pegel einen Stand von 7,98 Meter.