Hochsommer im September: Des einen Freud...

Sie haben das Planschbecken schon in den Keller gebracht und die Sonnenmilch ganz hinten in den Schrank gestellt? Das war etwas verfrüht, denn diese Woche kommt der Sommer zurück.

Und zwar mit aller Kraft: Lagen die Höchsttemperaturen in NRW schon am Sonntag jenseits der 25-Grad-Marke, wird es zum Wochenbeginn noch deutlich heißer. Am Montag werden laut WDR -Wetterstudio im Rheinland über 30 Grad erwartet, am Dienstag soll es sogar noch heißer werden: In Zülpich, Selfkant und St. Augustin rechnen die Meteorologen mit Spitzenwerten von 33 Grad.