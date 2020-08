Hochsommer in NRW: Heiß, heiß Baby!

Einen ersten Hitzerekord hat es in NRW gerade erst gegeben: 37,1 Grad wurden am vergangenen Freitag (31.07.2020) in Sankt Augustin gemessen. Gut möglich, dass uns das Hoch über Mitteleuropa jetzt neue Spitzenwerte beschert.

Denn ab Mittwoch (05.08.2020) steigen die Temperaturen langsam, aber unaufhaltsam - von 31 Grad bis auf 37 Grad am Samstag. Dann brechen auch die tropischen Nächte an. In denen kühlt es sich zwar kaum ab - aber wann sonst kann man stundenlang draußen sitzen?