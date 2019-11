WDR: Kann man in die PrEP die Hoffnung setzen, dass die HIV-Neuinfektionen weiter zurückgehen?

Streeck: Wir wissen, dass die PrEP einen Effekt auf die Rate der Neuinfektionen hat. Das sehen wir an anderen Ländern, die PrEP-Programme eingeführt haben. Ein Beispiel ist London, wo es kaum noch Neuinfektionen gibt seit der Einführung der PrEP. In Washington D.C. haben wir einen Rückgang von 42 Prozent, in Australien von 32 Prozent. Ich bin sicher, dass wir so einen Effekt auch in Deutschland sehen werden.

WDR: Kann die PrEP einen Impfstoff gegen HIV ersetzen?

Streeck: Chemoprophylaxen wie die PrEP sind effektiv, aber sie können HIV nicht dauerhaft eindämmen. Das effektivste Mittel im Kampf gegen einen Krankheitserreger ist ein Impfstoff. Wir forschen aktiv an HIV-Impfstoffen.

WDR: Wann wird es einen Impfstoff gegen HIV geben?

Streeck: Das ist schwer vorherzusagen. Der Impfstoff, der zurzeit getestet wird, hat eine sehr gute Effektivität bei Affen gezeigt. Er lässt hoffen, dass er auch bei Menschen funktionieren wird.