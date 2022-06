So heiß wird es in NRW am Wochenende

Große Teile Spaniens werden in dieser Woche von einer für Juni ungewohnt heftigen Hitzewelle heimgesucht. Auch in Deutschland wird es jetzt von Tag zu Tag wärmer, der vorerst heißeste Tag wird am Samstag erwartet.

Das gilt auch für NRW. WDR-Meteorologe Karsten Schwanke rechnet am Samstag bei uns mit 32 bis 34 Grad, einige Wettermodelle gehen sogar von bis zu 37 Grad aus. Am Dienstag werden zunächst erst einmal 21 bis 25 Grad in NRW erreicht, am Mittwoch bis 30 Grad mit sehr viel Sonnenschein, am Donnerstag 24 bis 27 Grad mit einigen Wolken und am Freitag dann verbreitet 30 Grad.

Bald wieder kühler

In der Nacht zu Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst in Deutschland mit Temperaturen über 20 Grad. Das wäre dann die erste tropische Nacht des Jahres 2022. Allerdings will der Deutsche Wetterdienst noch nicht von einer Hitzewelle für Deutschland sprechen. Denn vermutlich gehen die Temperaturen bei uns schon bald wieder runter.

In Spanien gilt schon als Entspannung, wenn die Temperaturen am Wochenende voraussichtlich unter 40 Grad fallen. Diese extrem hohen Temperaturen zu einem so ungewohnt frühen Zeitpunkt im Süden Europas führen Experten auf den Klimawandel zurück.