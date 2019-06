Gefährliche Hitze für Senioren und Pflegebedürftige

Kein Geld für Klimaanlagen in Krankenhäusern

Klimaanlagen in Krankenhäusern sind die Ausnahme

Das bestätigt auch Lothar Kratz, Sprecher der Krankenhausgesellschaft NRW. Ärzte, Schwestern und Pfleger haben wegen der Hitze viel zu tun. " Über 50 Prozent unserer Patienten sind über 65 Jahre alt. Auch in den Notfallambulanzen rechnen wir an solchen Tagen mit erhöhtem Andrang ", so Kratz.

Klimaanlagen gebe es in den OP -Sälen und auf den Intensivstationen in den 348 Krankenhäusern in seinem Verband. Aber in den normalen Zimmern seien kühlende Geräte die Ausnahme, sagt Kratz. Angesichts der riesigen Finanzlücken für Bau und Erhalt der Häuser seien zusätzliche Millionenausgaben für Klimaanlagen derzeit "undenkbar" .