40 Grad im Rheinland möglich - Novum für Juli

Doch auch die gemessene Lufttemperatur könnte schon am Mittwoch Extremwerte erreichen. Im Rheinland sind laut DWD -Vorhersage örtlich Temperaturen um 40 Grad möglich, zum Beispiel in Köln und Mönchengladbach.

Das gab es im Juli in NRW noch nie. Am 12. August 2003 wurden in Nörvenich und Weilerswist-Lommersum jeweils 40,1 Grad gemessen. Der Juli-Spitzenwert in NRW wurde bislang am 4. Juli 1957 mit 39,3 Grad in Köln gemessen.