Warum dauert es so lange, bis ein Hitzerekord amtlich ist?

Sitzt ein Käfer auf dem Sensor?

Ist die Umgebung in Ordnung, wird die normierte Station selbst untersucht. In den Messstationen steckt viel Technik, unter anderem ein geeichtes Thermometer in zwei Metern Höhe, das die Lufttemperatur misst. Um dieses zu schützen, gibt es darum ein engmaschiges Metallgitter, damit sich zum Beispiel keine Insekten auf dem Sensor einnisten und so die Messung unbrauchbar machen. Es könnte auch passieren, dass ein Blatt in die Station geweht wird und einen Hitzestau verursacht.

Die Stationen sind mit Zäunen geschützt. Man kann also nicht einfach mit einem Föhn selbst einen "Hitzerekord" verursachen. Solch ein Streich würde auch spätestens bei der Datenprüfung auffallen: Dabei überprüfen die Meteorologen, ob es Fehlermeldungen oder verdächtige Messwerte von der Station gibt - und auch, ob das Thermometer noch optimal kalibriert ist.