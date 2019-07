Neuer Hitzerekord in NRW möglich

In NRW könnte es in dieser Woche einen neuen Hitzerekord geben. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnung für NRW von 40,1 Grad falle möglicherweise, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag (23.07.2019) mit.

Besondere " Hotspots " könnten - vor allem am Donnerstag (25.7.2019) - das Ruhrgebiet und der Raum Köln werden. In Duisburg beispielsweise sollen am Mittwoch 40, am Donnerstag 41 und am Freitag noch einmal 40 Grad möglich sein. Mit solchen Werten würde " diese Hitzewelle in die Geschichtsbücher " der deutschen Wetteraufzeichnungen eingehen, so der Deutsche Wetterdienst.