Bis zu 36 Grad am Samstag: Was hilft bei Hitze?

Schon am Freitag gibt es überall im Land hochsommerliche Temperaturen: In Ostwestfalen bis zu 27 Grad, am Rhein kann das Thermometer auf bis zu 31 Grad klettern. Am Samstag kommt es dann richtig dicke: Überall in NRW wird die 30-Grad-Marke geknackt, am Rhein sind sogar schweißtreibende 36 Grad möglich. Dazu kann es extrem schwül werden - echtes Gift für den Kreislauf.