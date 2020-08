Tipps für Hitze-Tage - so kreativ gehen andere Länder damit um

Wir haben unsere Korrespondenten auf der ganzen Welt gefragt, wie sich die Menschen dort verhalten - und haben einige interessante Tipps bekommen.

China: "Beijing Bikini" und grüne Bohnensuppe

Beijing Bikini

" Ein Klassiker gegen die Hitze ist die 'Grüne Bohnen-Suppe'. Sie soll die Hitze im Körper senken. Wer keine Lust hat zu kochen, der rollt einfach das T-Shirt hoch und formt so den "Beijing Bikini". So bekommt der Bauch etwas frische Luft. Die Angewohntheit der Pekinger Männer, das Shirt bis zu den Brustwarzen hoch zu rollen, ist in manchen Teilen der Gesellschaft verpönt, aber in Piking lässt es sich jeden Tag beobachten." Axel Dorloff, ARD-Studio Peking.

Türkei: Laues Lüftchen auf Istanbuls Dachterassen

"In Istanbul genießt man den Ausblick auf den Dachterassen der Stadt. Von dort aus hat man einen herrlichen Ausblick auf den Bosporos, auf das Goldene Horn und Hagia Sophia. Und vor allem: selbst am heißten Tag geht auf den Dachterassen ein frisches Lüftchen." Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Spanien: Eiswürfel und Ventilator

Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth

"Die Spanier nehmen morgens eine lauwarme Dusche. Lauwarm und nicht kalt, denn dadurch schwitzt man noch mehr als sonst. Wer aus dem Haus geht verriegelt die Fenster. Das heißt: Rolladen komplett runter und die Gardinen. Nachts decken sich die meisten Spanien nur mit einer Baumwolldecke zu, die Füße bleiben unbedeckt. Außerdem hängen einige eine Tüte mit Eiswürfeln vor einen Ventilator. Das sorgt für frische Luft." Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid.

USA: Ohne Klimanlage geht es nicht

"In großen Teil der USA gehört extreme Hitze zum Alltag - feuch-tropisch oder knochentrocken, je nach Region. Ebenso selbsverständlich sind Klimaanlagen. Tatsächlich sind Städte in dne Wüstenstaaten durch diese Erfindung erst möglich geworden. Fast im ganzen Land ist der dress code locker - bis auf die Hauptstadt Washington. Da sind selbst im schwül-heißen August dunkler Anzug und Krawatte Standard. Auf der anderen Seite: für Obdachlose müssen an besonders heißen Tagen Zentren zum Abkühlen geöffnet werden." Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington.

Südafrika: Zum Abkühlen ins Shoppingcenter

Jana Genth, ARD-Studio Johannesburg