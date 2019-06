9.48 Uhr: Im bislang heißesten Juni in NRW kletterte das Quecksilber 1947 in Köln und Bonn auf 37,9 Grad. Ob am Dienstag (25.06.2019) oder Mittwoch (26.06.2019) diese historische Marke geknackt wird, ist laut WDR-Wetterexperten noch fraglich. Beste Chancen darauf gibt es Bereich zwischen Ruhrgebiet, Rheinland, Niederrhein, Bergischem Land und Kölner Bucht. Spitzenreiter am Montag war Marl mit gemessenen 34,1 Grad.