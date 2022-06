Frühe Hitzewelle in Spanien: Nur Wetter oder schon Klimawandel?

Auch in Frankreich ist es derzeit sehr heiß. Laut Schwanke erlebte Frankreich gerade den heißesten Mai seit Messbeginn. Und die derzeit registrierten 38 Grad seien die frühesten, die dort bisher gemessen wurden.

Der neunte zu trockene Frühling in Folge in Deutschland

Und auch in Deutschland sehen wir den Klimawandel am Werk. Der Frühling 2022 war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ( DWD ) der neunte in Folge, der nicht genug Regen brachte. Zudem lag der Temperaturdurchschnitt um 1,3 Grad über dem Wert der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990. Damit sind wir schon sehr nah dran an den 1,5 Grad Erwärmung, die wir laut Pariser Klimaabkommen nicht überschreiten wollen.

Das letzte Jahr, das kälter war als der langjährige Schnitt, war das Jahr 2010. Die Erderwärmung schreitet also tatsächlich voran.