Was hat den 25. Juli 2019 so besonders gemacht?

Hitze und Trockenheit im Sommer 2019

An diesem Tag wird nicht nur an mehreren Stationen in Deutschland die 40-Grad-Marke überschritten, es kommt auch zu einem neuen Allzeitrekord von 42,6 °C in Lingen im Emsland. Auch andere Länder im westlichen und nördlichen Europa verzeichnen Rekordhitze.

Außergewöhnlich ist zudem das Überschreiten der 40 °C-Schwelle an drei aufeinanderfolgenden Tagen sowie an zahlreichen Messstationen in NRW . ARD -Wettermoderator Donald Bäcker hat an diesem Tag Dienst, ein aufregender Tag für seine Zunft: "Das war ein einzigartiges Erlebnis."

Warum ist der "42,6 °C-Lingen-Rekord" in Gefahr?

Die Wetterwarte in Lingen ist in der Kritik