Hitze-Rekorde purzeln weltweit - und das vielerorts in immer kürzeren Abständen. In Nordrhein-Westfalen könnte in der kommenden Woche allerdings ein Rekord fallen, der schon ziemlich lange Bestand hat - nämlich seit dem 27. Juni 1947. Damals wurde in Köln und Bonn mit 37,9 Grad der Juni-Hitzerekord verzeichnet.

Sahara-Staub beeinflusst Hitzewelle entscheidend