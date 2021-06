Rekord-Hitze in Kanada: Warum das auch für uns wichtig ist

Das ist die höchste Temperatur, die jemals nördlich des 50. Breitengrades gemessen wurde - sagte ARD -Wettermoderator Karsten Schwanke am Mittwoch dem WDR . "Das ist ein fettes Zeichen des Klimawandels, der sich in Hitze-Höchstwerten bemerkbar macht."

Stabile "Hitze-Kuppel" aufgebaut

"Die alten Rekorde in Lytton stammen aus den 1930er- und 1940er-Jahren - und lagen bei knapp 44,4 Grad" , ergänzte WDR -Meteorologe Jürgen Vogt. Der Ort Lytton liege in einer sehr trockenen Zone und sei durch bis zu 3.000 Meter hohe Berge vom Pazifik abgeschirmt.

"Allgemein gilt: Wenn viel Festland und wenig Wasser in der Nähe ist, dann wird es ohnehin im Sommer heiß - und im Winter kalt" , sagte Vogt am Mittwoch. Aktuell handele es sich in Kanada jedoch nicht mehr um eine Hitzewelle, die durchziehe, sondern um einen von den kanadischen Kollegen sogenannten "Heat-Dome". Diese "Hitze-Kuppel" baue sich über lange Zeit auf.

Auch in Europa weitere Hitzerekorde erwartet

Das entscheidende Kriterium sei die Dauer der Hitze, erklärte Wetterexperte Vogt. Sie sei ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der Klimawandel in vollem Gange sei. Das sieht auch der Meteorologe Schwanke so.

"Weil sich die Atmosphäre weltweit erwärmt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Süden mehr heiße Luft nach Norden gelangt." Auch in Europa seien zukünftig weitere Hitzerekorde erwartbar, sagte Schwanke.

Schon jetzt Hitzeperioden in NRW

Auch bei uns gibt es dafür Anzeichen: Am Niederrhein wurde am 25. Juli 2019 der bisherige deutsche Hitzerekord aufgestellt - in Duisburg-Baerl mit 41,2 Grad. Gleichzeitig steigt die Dauer der Hitzeperioden. 2006 war es zum Beispiel in Kleve 19 Tagen in Folge über 30 Grad heiß, 2020 waren es in Duisburg 14 Tage.