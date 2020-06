Sommer in der City: Strategien gegen Hitze

Grün kühlt die Städte

Der Sommer ist da, es wird wieder sehr warm in diesen Tagen. Was nicht nur positiv ist: Denn durch Klimawandel, dichte Bebauung und großflächige Bodenversiegelungen wird es in unseren Städten chronisch heißer - sie werden zu Hitzeinseln. Baumaterialien wie Stein, Beton und Asphalt heizen sich tagsüber schnell auf und geben die gespeicherte Hitze nachts ab.