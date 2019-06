Wasserabsatz steigt

Getränkehändler erwarten in den Hitzetagen einen Kundenansturm. Damit die Märkte ausreichende Mengen anbieten können, sind derzeit mehr Lastwagen als sonst unterwegs.

Sonderschichten für Getränkehändler

" Unsere Leute stellen sich auf Sonderschichten ein ", sagte Günther Guder, Geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels. Während der heißen Tage explodiere der Absatz: Es werde erfahrungsgemäß 140 bis 180 Prozent der üblichen Menge umgeschlagen. Vor allem Mineralwasser stehe hoch im Kurs.

Aufregung für Tiere minimieren

Wegen der erwarteten Hitzewelle schließt die Stadt Dortmund ihr Tierheim in der kommenden Woche für drei Tage, da die öffentlichen Besuchszeiten für die Tiere oftmals besonders aufregend sind.

Diese zusätzliche Belastung will das Tierheim bei den hohen Temperaturen vermeiden. Die Stadt betonte, dass Fundtiere von ihren Eigentümern weiterhin täglich abgeholt werden können.

Mit Eis auf Retter gewartet

Doch auch jetzt schon schreibt die Sommerwärme ungewöhnliche Geschichten. So blieb in Bochum am Samstag (22.06.2019) ein 5-Jähriger mit dem Arm im Quittungsausgabeschacht einer Packstation stecken. Doch der Kleine blieb cool - vielleicht auch, weil ihm jemand beim Warten auf die rettende Feuerwehr ein Eis in die noch freie Hand drückte.