Das mag sich allerdings am Wochenende ändern, da das Löschen eines Grills jederzeit angeordnet werden kann, und NRW am Samstag und Sonntag wieder zwei besonders heiße Tage bevorstehen: " Der Warnhinweis ist angebracht, weil erfahrungsgemäß etwas passiert ", sagt WDR-Wetterexperte Dirk Thiele.

Ein Blick auf den Brandgefährdungsindex des Deutschen Wetterdienstes verheiße nichts Gutes. Für das Grasland herrsche in NRW am Samstag fast flächendeckend Warnstufe vier, und am Sonntag gelte sie überall. Die Waldbrandgefahr erreiche dann sogar die höchste Warnstufe.

Grillen auf Rheinwiesen wird geduldet

Entwarnung sei für Dienstag zu erwarten, prognostiziert Thiele. Das Wetter werde dann wechselhafter - weniger Sonne, niederigere Temperaturen und vereinzelte Schauer weisen auf der Stufenleiter des Brandgefägrdungsindexes den Weg nach unten.

Was das Grillen an nicht eigens dafür ausgewiesenen Plätzen betrifft, ist übrigens immer Vorsicht geboten. So weist eine Sprecherin der Landeshauptstadt darauf hin, dass offenes Feuer und Grillen ohnehin in vielen Grünflächen des Stadtgebietes verboten sei, zum Beispiel in allen Landschafts- und Naturschutzgebieten. Dies beträfe auch die bei Grillfreunden sehr beliebten linksrheinischen Rheinwiesen. Dort werde das Grillen im Kiesbett bis jetzt allerdings geduldet.