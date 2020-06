Ausschreitungen in Stuttgart: Wie entstand die Gewalt?

Es sind Bilder von zersprungenen Scheiben, auf dem Asphalt verteilten Gegenständen und mehreren hundert Menschen, die im Dunklen randalieren. Die schweren Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.06.2020) lösen bundesweit Protest und Empörung aus.

Am Anfang der Ausschreitungen stand die polizeiliche Drogenkontrolle eines 17-Jährigen. Die darauf folgende Eskalation wirkt von außen rational schwer nachvollziehbar - sie hängt mit Gruppenverhalten und Ideologien zusammen.

Der Gewaltforscher Andreas Zick erklärt dem WDR , dass die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Clubs ein Grund dafür seien, dass so viele gewaltbereite junge Menschen zusammen kamen – grundsätzlich würden sich Jugendliche zurzeit neue Versammlungsorte suchen.

Zick: Täter hatten gemeinsames Feindbild der Polizei

Das bedeutet nicht, dass Menschen, die normalerweise gerne feiern gehen, sich jetzt an solchen Ausschreitungen beteiligen. Das betont auch der Psychologe Ahmad Mansour in der ARD . Die Täter hätten unterschiedliche ideologische Gründe - im öffentlichen Raum gibt es aber mehr Menschen mit solchen Ideologien, die sich potenziell an Ausschreitungen beteiligen können.

Zick erklärt, dass die Drogenkontrolle der Polizei bei dem 17-Jährigen dazu geführt habe, dass sich viele junge Männer mit ihm identifiziert hätten. Viele hätten sich wahrscheinlich gar nicht gut gekannt, sich aber mit dem 17-Jährigen solidarisiert - durch ein gemeinsames Feindbild gegen die Polizei. Laut Mansour verunglimpfen einige Gruppen in Deutschland die Polizei nun seit einigen Wochen, Gewalt gegen Polizisten werde relativiert - vor dem Hintergrund der weltweiten Diskussion über Gewalt, die von der Polizei ausgeht.

Durch die Relativierung von Gewalt gegen die Polizei verändere sich auch die Stimmung in der Bevölkerung - diese veränderte Stimmung sei in Stuttgart nun für eigene Gewaltfantasien ausgenutzt worden: 19 Polizisten wurden verletzt.