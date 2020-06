Mehr Organspenden trotz Corona-Krise

Zum Tag der Organspende (06.06.2020) kann die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) positive Zahlen verkünden. Trotz der Corona-Krise haben in Deutschland in den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 mehr Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet, als im gleichen Zeitraum in den beiden Jahren zuvor. Die Zahl der Spender stieg um acht Prozent auf 410.

Allerdings bewegt sich die Zahl der Organspenden in Deutschland weiterhin auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Im vergangenen Jahr spendeten insgesamt 932 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe. Das sind etwas mehr als elf Spender pro eine Million Einwohner.