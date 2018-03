Brandanschläge auf türkische Einrichtungen in Meschede und Ahlen, Verletzte bei einer nicht angemeldeten Kurden-Demo am Düsseldorfer Flughafen, Schmierereien an der Kölner Moschee, landes- und bundesweite kurdische Proteste: Augenscheinlich wirkt sich die türkische Militäroffensive gegen Kurden im nordsyrischen Afrin auch hierzulande aus.