Straßenkarneval: So finden Jecke in Not Hilfe

Präventionsprojekt "Edelgard" gegen sexuelle Übergriffe. Frau tv. WDR. Von Franziska Hilfenhaus.

Münster

Das "Voll ist out"-Zelt steht an Rosenmontag im Rathausinnenhof neben dem DRK -Zelt: In bewährter Kooperation kümmern sich Rotes Kreuz und "Voll ist out"-Helfer um alkoholische Notfälle und besorgte Angehörige.

Die "Partyguides" der Beratungsstelle Frauen-Notruf sind an Weiberfastnacht und Rosenmontag in Münster unterwegs und verteilen Partypacks mit Infomaterial zu sexueller Belästigung und K.O.-Tropfen. Zudem ist am Donnerstag das Begleittelefon "sumt" freigeschaltet, mit dem sich Mädchen und Frauen sicher nach Hause begleiten lassen können.

sumt: 0800 / 835 3878

Frauennotruf Münster: 0251 / 34443