Ukraine-Hilfe: Was ist sinnvoll und was nicht?

Bedarf ändert sich stetig

Doch ist das überhaupt sinnvoll? Birte Steigert vom Bündnis "Deutschland hilft" sagt: " Nein. Der Bedarf an Hilfe ändert sich aktuell täglich. Und die Hilfsorganisationen beschaffen Hilfsgüter nach dem aktuellen Bedarf vor allem in grenznahen Regionen und in der Ukraine selber."

Hilfsgüter in der Ukraine selber einzukaufen sei aktuell noch möglich, bestätigt auch Gernot Krauß von der Caritas: "Die Ukraine ist ein großes Land. In Städten wie Kiew oder Charkiw, wo gerade die Waffen sprechen, ist es schwierig bis unmöglich, aber in anderen Landesteilen können sie noch Hilfsgüter beschaffen." Deswegen bitten große Hilfsorganisationen wie die Caritas aktuell auch um Geldspenden.

Sachspenden schaden der heimischen Wirtschaft

Der andere Weg, Hilfsgüter über die Grenze in die Ukraine hineinzubringen sei hingegen wegen der angespannten Lage an der Grenze sehr schwierig. In der Ukraine selbst einzukaufen habe auch noch den Vorteil, dass lange Transporte und damit Transportkosten wegfielen, sagt Birte Steigert von Deutschland hilft: "Und sie schaden auch nicht der heimischen Wirtschaft, wenn sie etwa Lebensmittel vor Ort einkaufen."

Auch Menschen die auf der Flucht bereits in Polen oder anderen Nachbarländern eingetroffen sind, sollten besser mit heimischen Lebensmitteln oder Medikamenten versorgt werden, findet Birte Steigert. Es sei zum Beispiel ein Problem, wenn Flüchtende Medikamente bekommen, deren Beipackzettel sie nicht lesen können, weil sie die Sprache nicht verstehen.

Auf Spendensiegel achten

Besser sei es, Geld zu spenden - am besten ohne Zweckbindung, dann könnten die Hilfsorganisationen die Gelder flexibel einsetzen. Um sicherzugehen, dass das Geld auch in der Ukraine ankommt, sollten Spender auf das Spendensiegel der DZI achten, rät Gernot Krauß von der Caritas. Das DZI prüft seit 1991 wie karitative Organisationen ihre Spenden verwenden.

Spendenkonto-Zusammenschluss

Wer sich unsicher ist, an welche Organisation er spenden soll, kann zum Beispiel auf das Gemeinschaftskonto von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" spenden.

Diese Zusammenschlüsse umfassen zahlreiche Hilfsorganisationen wie "Brot für die Welt", "Misereor", "Oxfam", "AWO International" oder "CARE Deutschland".

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

Stichwort: ARD/ Nothilfe Ukraine

Kleine Organisationen sammeln Sachspenden