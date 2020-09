Wo gibt es Hilfe für Familien in der Krise?

Auch die eigene Familie kann helfen

Die Möglichkeiten, Hilfen zu finden und anzunehmen, sind vielfältig. Schon die eigene Familie kann helfen: Zum Beispiel können Großeltern die Situation entschärfen, wenn sie den Eltern Pausen zum Durchatmen ermöglichen. Besonders Ausdauersport und Entspannungsmethoden wie Yoga gelten als wichtige Möglichkeiten, auf andere Gedanken zu kommen und Stresssituation hinter sich zu lassen.

Sozialarbeiter und Vertrauenslehrer in der Schule der Kinder können bei Schulproblemen helfen. Das Jugendamt bietet ebenfalls Hilfestellungen für Eltern an. Wichtig ist, keine Scheu vor dem Jugendamt zu haben. Ratsuchenden Eltern kann vom Jugendamt eine Familienhelferin an die Seite gestellt werden. Zudem gibt es in jeder größeren Stadt Erziehungsberatungsstellen.