Pannenserie endet für räuberisches Paar in Polizeigewahrsam

Diese Fahrt wird ein Taxifahrer aus Herten so schnell wohl nicht vergessen: Der Taxifahrer chauffierte am Freitagabend einen Mann und eine Frau Richtung Herne. Laut Polizei gerieten die drei über die Bezahlung in Streit. Der Mann zog ein Messer und bedrohte den Fahrer. Der hielt daraufhin an und stieg aus.

Paar schwimmt durch Kanal

Das Paar versuchte zunächst vergeblich, das Taxi zu starten. Als das misslang, flüchteten sie zu Fuß, während der Taxifahrer die Polizei rief. Die beiden sprangen schließlich in den nahe gelegenen Kanal und schwammen durch die Emscher.

Schlägerei mit Bahnmitarbeiter

Auf der anderen Uferseite angekommen, liefen sie über Gleise zu einem Stellwerksgebäude. Im Gebäude trafen sie auf zwei Bahn-Mitarbeiter. Einen der beiden bedrohte der Mann mit dem Messer und forderte ihn auf, ihm seine Autoschlüssel zu geben. Der Mitarbeiter weigerte sich und es kam zu einer Schlägerei.

Misslungener Autoklau

Daraufhin flüchtete das Paar wieder nach draußen und erneut über die Gleise. Als sie kurz darauf versuchten, die Scheiben eines geparkten Autos einzuschlagen, erwischte sie die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen fest.

Bei einer Überprüfung der Frau zeigte sich, dass gegen sie zwei Haftbefehle vorliegen. Jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.