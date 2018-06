Tierischer Appetit auf Giftpflanze

Schafe fressen Bärenklau

Entlang von Wegen versuchen Städte und Bezirksregierung, die Pflanzen durch Mähen oder Beweidung in Schach zu halten. Schafe können zum Beispiel ohne Gefahr die Stiele und Blätter abnagen. Naturschützer zerhacken Pflanzen, Freiwillige schneiden Tausende Samenstängel ab, um sie später zu verbrennen. Doch diese Methoden sind allesamt zeitintensiv und aufwendig.

Die Mitglieder eines Bonner Angelvereins setzen im Kampf gegen den Bärenklau an der Sieg jetzt auf tierische Helfer. Die Männer schneiden die Pflanzen einfach nur ab - den Rest erledigen innerhalb weniger Wochen gefräßige Nacktschnecken.

Pflanzensamen vom Zar

Ursprünglich kommt der Riesen-Bärenklau aus dem Kaukasus. 1815 schenkte der russische Zar Alexander I. dem Fürsten von Metternich eine Vase mit Samen. Die Pflanze gelangte in die Treibhäuser des Fürsten und später als Zierpflanze an den englischen Königshof. Sie verbreite sich schnell, als Förster sie in den Wäldern ansiedelten, um dem Wild Deckung zu geben, und Imker sie wegen ihrer vielen Pollen für die Bienen anpflanzten.

Video starten, abbrechen mit Escape Das Ende der Herkulesstaude? | Lokalzeit aus Bonn | 11.06.2018 | 02:41 Min. | Verfügbar bis 11.06.2019 | WDR

Stand: 14.06.2018, 18:28