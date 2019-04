Jetzt wuchert sie wieder in NRW - die imposante Herkulesstaude, auch Riesen-Bärenklau genannt. Sehr zum Leidwesen vieler Städte, die den Wuchs der eingeschleppten Art gerne stoppen würden. Der Rhein-Sieg-Kreis veranstaltet am Samstag (27.04.2019) den Aktionstag "Gemeinsam gegen die Herkulesstaude" und hatte zuvor Bürger aufgerufen, bei dem Entfernen der Pflanze mitzuhelfen. Bei der Gemeinschaftsaktion weisen die Umweltbeauftragten der Kommunen den verschiedenen Vereinen und Freiwilligengruppen Flächen zu. Ehrenamtliche arbeiten dabei mit Fachfirmen Hand in Hand.

Die gigantische Staude verdrängt nicht nur heimische Pflanzen, sie kann auch für Menschen gefährlich werden.