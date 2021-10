Der Herbst kommt in Fahrt: Es wird windig und regnerisch

Ab Mittwoch zeigt der Herbst in NRW langsam, was er kann. Von Westen nähert sich ziemlich fieses Wetter. In der Nacht zum Mittwoch frischt der Wind schon auf und am Morgen könnten die ersten Böen über den Westen fegen.

Im Lauf des Tages folgt teils kräftiger, schauerartiger Regen, örtlich mit Gewittern und stürmischen Böen. Mit 14 bis 20 Grad sind die Temperaturen aber weiterhin mild. Der Donnerstag wird meist grau, nass und sehr windig mit Sturmböen bei elf bis 15 Grad.