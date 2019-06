Reker und Hollstein: Morddrohung gegen NRW-Politiker

Gegen Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist eine Morddrohung eingegangen. Das bestätigt die Kölner Polizei am Mittwoch (19.06.2019). Offenbar hat die Drohung einen rechtsextremen Hintergrund und steht im Zusammenhang mit der Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das Büro der Oberbürgermeisterin wollte den Fall nicht kommentieren.

Drohungen auch Altenas Bürgermeister

Nach Angaben der Kölner Polizei hat die Staatsanwaltschaft in Berlin die Ermittlungen aufgenommen, weil es innerhalb Deutschlands mehrere Drohungen gegen Politiker gebe. Sie richten sich nach WDR -Informationen unter anderem gegen den Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Andreas Hollstein.

Laschet: "Nie wieder wegschauen"