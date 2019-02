Tatsächlich war bereits 2017 ein Großteil der getöten Pedelec-Fahrer 65 Jahre und älter. Die Verkehrswacht nimmt in ihrer täglichen Beratung daher zunehmend die Älteren in den Blick. Die Berater werben unter anderem auf Messen und in Krankenhäusern für das Tragen eines Fahrradhelms. Auch in kostenlosen Pedelec-Kursen wird den Teilnehmern eingeschärft, dass ein Helm zur Grundausstattung dazu gehören sollte.

ADFC für gute Fahrradwege statt Helmpflicht

Der ADFC NRW hält von einer Helmpflicht dagegen nicht viel. " Diese Forderung lenkt von den eigentlichen Problemen ab ", sagt Sprecherin Christina Wolff. " Wir haben nichts dagegen, wenn die Leute einen Fahrradhelm tragen ", so Wolff. Insgesamt sei es jedoch viel wichtiger, die Radinfrastruktur in den Städten nachhaltig zu verbessern - beispielsweise durch die Einrichtung von geschützten Radfahrstreifen.

Der Verband fürchtet zudem, dass sich durch eine Helmpflicht insgesamt weniger Leute auf das Rad schwingen würden. Schließlich sei die Anschaffung eines Helms auch mit Kosten verbunden - und das könne sich nicht jeder ohne Weiteres leisten.