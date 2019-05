Heller Hautkrebs – Patienten werden mehr und jünger

Mit intensiver Sonneneinstrahlung steigt das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken - das ist hinlänglich bekannt. Dennoch steigt die Zahl der Erkrankungen, wie der Hautkrebsreport zeigt, den die Techniker Krankenkasse am Mittwoch (29.05.2019) vorstellt. Demnach gab es zuletzt pro Jahr rund 250.000 Neuerkrankungen in Deutschland.

Auch die Kölner Hautärztin Uta Schlossberger stellt jedes Jahr öfter die Diagnose Hautkrebs. Oft kämen Patienten in ihre Praxis, weil ihnen eine Hautveränderung aufgefallen sei. "Dann stellt sich häufig heraus, dass es ein weißer Hautkrebs oder eine Vorstufe ist."