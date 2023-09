Heizungsgesetz: Das kommt auf Sie zu

Es hat lange gedauert und viele Nerven gekostet, doch nun ist es so gut wie geschafft: Am Freitag will der Bundestag mit den Stimmen der Regierungskoalition aus SPD , Grünen und FDP das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beschließen - auch bekannt als "Heizungsgesetz".

Seit Monaten beschäftigen sich nicht nur Politik, Wirtschaft und Umweltverbände mit dem Gesetz. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher schauen genau auf das Thema. Was sind die drängendsten Fragen? Wonach wird im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz am meisten in Internet gesucht? Wir geben Antworten.